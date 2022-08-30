В Херсоне и Новой Каховке взрывы. ВСУ ударили по переправе и складу боеприпасов – СМИ

Первые сообщения о взрывах в Херсоне появились в 19.51.

В комментарии Общественному депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ поразили баржи у Антоновского моста, из которых российские оккупанты строили понтонную переправу.

"Официально еще не подтвердили наши Вооруженные силы, но местные жители сообщали и дали фотографию попадания мне лично. И говорили, что было попадание именно туда", – заявил Хлань.

Удары ВСУ по Новой Каховке также пока не были подтверждены официально.

О взрывах в городе и продолжительной детонации рассказали местные Telegram-каналы и ряд журналистов, в частности, серию видео опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.