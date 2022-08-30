В Херсоне и Новой Каховке взрывы. ВСУ ударили по переправе и складу боеприпасов – СМИ

Первые сообщения о взрывах в Херсоне появились в 19.51.
В комментарии Общественному депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ поразили баржи у Антоновского моста, из которых российские оккупанты строили понтонную переправу.
"Официально еще не подтвердили наши Вооруженные силы, но местные жители сообщали и дали фотографию попадания мне лично. И говорили, что было попадание именно туда", – заявил Хлань.
Удары ВСУ по Новой Каховке также пока не были подтверждены официально.
О взрывах в городе и продолжительной детонации рассказали местные Telegram-каналы и ряд журналистов, в частности, серию видео опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.
В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.