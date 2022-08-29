"В тишине лучше всего слышно, как дышит враг, как он нервничает". Гуменюк пояснила, почему ВСУ пока не сообщают о результатах действий на юге

"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда продолжается военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое отношение. Ведь именно в тишине лучше всего слышно, как дышит враг, как он нервничает", – сказала Гуменюк.
Она пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным с точки зрения безопасности и логики войны.
В ВСУ понимают, что обществу "очень хочется положительных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать", сказала Гуменюк, комментируя новости о прорыве обороны оккупантов на южном направлении..
"Но призываем больше их не оглашать, подождать. Ведь после такого оглашения в Николаев прилетело очень много ракет", – предупредила она.
Жителей временно оккупированных украинских территорий Гуменюк заверила, что деоккупация обязательно произойдет.
"Продолжать нас ждать, мы обязательно придем", – ответила она на вопрос, что делать населению юга Украины.
Гуменюк обратила внимание, что пребывание в зоне активных боевых действий требует от местного населения осторожности.
"Мы понимаем, что оккупанты не позволяют эвакуироваться, поэтому нужно принять меры для того, чтобы можно было найти более-менее надежное укрытие, сделать запас пищи, воды, медикаментов нужных. И дождаться, когда военные сделают свою работу", – подытожила она.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.
В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.
После этого оккупанты обстреляли Николаев ракетами, ранения получили 24 человека, двое погибли.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.