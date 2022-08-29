"В тишине лучше всего слышно, как дышит враг, как он нервничает". Гуменюк пояснила, почему ВСУ пока не сообщают о результатах действий на юге

ВСУ усилили активность на юге, но о результатах расскажут позже, пообещали военные Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда продолжается военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое отношение. Ведь именно в тишине лучше всего слышно, как дышит враг, как он нервничает", – сказала Гуменюк.

Она пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным с точки зрения безопасности и логики войны.

В ВСУ понимают, что обществу "очень хочется положительных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать", сказала Гуменюк, комментируя новости о прорыве обороны оккупантов на южном направлении..

"Но призываем больше их не оглашать, подождать. Ведь после такого оглашения в Николаев прилетело очень много ракет", – предупредила она.

Жителей временно оккупированных украинских территорий Гуменюк заверила, что деоккупация обязательно произойдет.

"Продолжать нас ждать, мы обязательно придем", – ответила она на вопрос, что делать населению юга Украины.

Гуменюк обратила внимание, что пребывание в зоне активных боевых действий требует от местного населения осторожности.

"Мы понимаем, что оккупанты не позволяют эвакуироваться, поэтому нужно принять меры для того, чтобы можно было найти более-менее надежное укрытие, сделать запас пищи, воды, медикаментов нужных. И дождаться, когда военные сделают свою работу", – подытожила она.

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.

После этого оккупанты обстреляли Николаев ракетами, ранения получили 24 человека, двое погибли.