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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ назвали новый "крайний срок" оккупантов для захвата Донецкой области

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Российские оккупанты надеются занять Донецкую область в сентябре
Российские оккупанты надеются занять Донецкую область в сентябре
Фото: depositphotos.com

На фоне неудач на фронте российские оккупационные силы скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября 2022 года. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Да, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", – заявил он.

Ранее российские оккупанты собирались захватить Донецкую область до конца августа, рассказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский 30 августа.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, вторжение, ВСУ, война России против Украины, война на Донбассе
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