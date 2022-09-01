В Генштабе ВСУ назвали новый "крайний срок" оккупантов для захвата Донецкой области

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Да, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", – заявил он.
Ранее российские оккупанты собирались захватить Донецкую область до конца августа, рассказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский 30 августа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.