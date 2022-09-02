"Пытался спастись от обстрелов". Во время удара оккупантов по Днепропетровской области ранение получил один человек

В результате обстрелов один жилой дом уничтожен, 16 – повреждены Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"В Червоногригоровской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – уезжал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной… Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", – написал глава ОВА.

В результате атаки российских захватчиков пострадали два села Червоногригоровской общины.

"Один дом уничтожен, 16 – повреждены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без света осталось более 2 тыс. человек, без воды – почти 5 тыс. На месте уже работают аварийные бригады", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)