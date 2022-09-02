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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытался спастись от обстрелов". Во время удара оккупантов по Днепропетровской области ранение получил один человек

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В результате обстрелов один жилой дом уничтожен, 16 повреждены
В результате обстрелов один жилой дом уничтожен, 16 – повреждены
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Минувшей ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 2 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Червоногригоровской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – уезжал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной… Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", – написал глава ОВА.

В результате атаки российских захватчиков пострадали два села Червоногригоровской общины.

"Один дом уничтожен, 16 – повреждены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без света осталось более 2 тыс. человек, без воды – почти 5 тыс. На месте уже работают аварийные бригады", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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