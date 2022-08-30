Оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области ракетами, "Градами", тяжелой артиллерией – ОВА

"Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами", – написал он.

В частности, по Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили, другую чинят. Сейчас без света остаются до 500 семей.

В Червоногоровской громаде россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до 10 домов повреждены. Задеты электросети и газопровод.

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Ночью на 29 августа россияне обстреливали Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы Днепропетровской области, днем снова ударили по Марганцу и Червоногригоровской общине (Никопольский район).