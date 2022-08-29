ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по трем районам Днепропетровской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов
После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области. Об этом в Telegram 29 августа сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Тревожная ночь и утро. Враг нанес удар по трем районам – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской общине. Предварительно, люди невредимы. К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один мужчина. Он находится в тяжелом состоянии. Эта атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены", – написал Резниченко.

После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач.

В Никополе без света остались 2600 семей. Там сейчас работают электрики.

В Марганце масштабы разрушений выясняются.

"Утром россияне направили ракеты в Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Пожарные ликвидируют пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (128554)
2
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (51056)
3
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (37735)
4
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35186)
5
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (30420)
6
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (28562)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (27999)
8
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25715)
 
 
 
 