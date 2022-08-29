Оккупанты ударили по трем районам Днепропетровской области – ОВА

"Тревожная ночь и утро. Враг нанес удар по трем районам – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской общине. Предварительно, люди невредимы. К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один мужчина. Он находится в тяжелом состоянии. Эта атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены", – написал Резниченко.
После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач.
В Никополе без света остались 2600 семей. Там сейчас работают электрики.
В Марганце масштабы разрушений выясняются.
"Утром россияне направили ракеты в Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Пожарные ликвидируют пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.