Оккупанты ударили по трем районам Днепропетровской области – ОВА

После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Тревожная ночь и утро. Враг нанес удар по трем районам – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской общине. Предварительно, люди невредимы. К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один мужчина. Он находится в тяжелом состоянии. Эта атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены", – написал Резниченко.

После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач.

В Никополе без света остались 2600 семей. Там сейчас работают электрики.

В Марганце масштабы разрушений выясняются.

"Утром россияне направили ракеты в Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Пожарные ликвидируют пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются", – отметил глава ОВА.

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