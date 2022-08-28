Оккупанты ночью вновь обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов", есть разрушения

"Российские оккупационные войска били из "Градов", "Ураганов", тяжелой артиллерии… Попали по четырем общинам в двух районах. Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Повредили несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают", – написал Резниченко.

Он сообщил, что в Марганецкой общине один дом разрушен, до 10 – повреждены. Также в Марганце обстрелами были задеты склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

"В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов. По Криворожскому району враг ударил из "Урагана". Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых", – говорится в сообщении.