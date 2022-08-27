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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты 10 раз обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения – глава ОВА

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В результате обстрелов есть разрушения домов
В результате обстрелов есть разрушения домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 27 августа российские оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российские войска семь раз обстреляли Никопольский район и трижды – Криворожский.

"В Никопольском районе под огонь попали три общины. Обошлось без погибших и пострадавших. В сам Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 тыс. семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу", – говорится в сообщении.

На Марганецкую и Красногригорьевскую общины оккупанты направили более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, есть повреждения жилья.

"По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской общине. Есть разрушения. Без пострадавших", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Так, в ночь на 26 августа российские войска нанесли удар по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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