Ночью оккупанты 10 раз обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения – глава ОВА

Российские войска семь раз обстреляли Никопольский район и трижды – Криворожский.

"В Никопольском районе под огонь попали три общины. Обошлось без погибших и пострадавших. В сам Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 тыс. семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу", – говорится в сообщении.

На Марганецкую и Красногригорьевскую общины оккупанты направили более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, есть повреждения жилья.

"По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской общине. Есть разрушения. Без пострадавших", – написал он.

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