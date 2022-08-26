Российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, ранена 63-летняя женщина – ОВА

Оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний. / Telegram

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Беспокойный сегодня день. Российская армия уже четырежды обстреляла Зеленодольскую общину. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке, – написал руководитель ОВА. – Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома. Есть разрушение жилья и производственных зданий предприятия".

По словам Резниченко, оккупанты также ударили и по Никопольскому району.

"Масштабы разрушений выясняются", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

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