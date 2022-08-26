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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, ранена 63-летняя женщина – ОВА

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Оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля
Оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний. / Telegram

Российские оккупационные войска днем 26 августа из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" обстреляли территорию Зеленодольской общины.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Беспокойный сегодня день. Российская армия уже четырежды обстреляла Зеленодольскую общину. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке, – написал руководитель ОВА. – Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома. Есть разрушение жилья и производственных зданий предприятия".

По словам Резниченко, оккупанты также ударили и по Никопольскому району.

"Масштабы разрушений выясняются", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0zyN8poumNLrBJ1QyL2yU9Qn15ubk1C4Kg4gpHWbpqNhDM28iBfSaPJK3MuopAZi8l

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Так, в ночь на 26 августа российские войска нанесли удар по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, Синельниково, РСЗО Ураган, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, женщины, разрушения, российские оккупанты
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