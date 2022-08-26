Российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, ранена 63-летняя женщина – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Беспокойный сегодня день. Российская армия уже четырежды обстреляла Зеленодольскую общину. Попали из "Ураганов" по самому Зеленодольску и Великой Костромке, – написал руководитель ОВА. – Ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь. Лечится дома. Есть разрушение жилья и производственных зданий предприятия".
По словам Резниченко, оккупанты также ударили и по Никопольскому району.
"Масштабы разрушений выясняются", – добавил глава Днепропетровской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Так, в ночь на 26 августа российские войска нанесли удар по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.