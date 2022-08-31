В Днепропетровской области сдетонировал кассетный боеприпас, погиб 17-летний подросток – ОВА

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", – написал Резниченко.

Глава ОВА призвал жителей региона не приближаться к взрывоопасным предметам, которые остаются после обстрелов российских оккупантов.

"Не ходите в лесные полосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после прилетов", – написал он.