В Днепропетровской области сдетонировал кассетный боеприпас, погиб 17-летний подросток – ОВА

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", – написал Резниченко.
Глава ОВА призвал жителей региона не приближаться к взрывоопасным предметам, которые остаются после обстрелов российских оккупантов.
"Не ходите в лесные полосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после прилетов", – написал он.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.
Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.
С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения.
Использование Россией кассетных бомб в Украине подтверждали международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.