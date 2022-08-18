Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Николаевскую область, повреждены два пожарных автомобиля – ГСЧС

Об этом сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области (ГУ ГСЧС).
"В результате попадания кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня один пожарный автомобиль Галицыновского отряда местной пожарной охраны загорелся, другой получил существенные повреждения. Личный состав подразделения находился в здании и не пострадал", – говорится в сообщении.
Пожар автомобиля ЗИЛ-131 ликвидировали.
Отмечается, что спасатели местного подразделения ежедневно тушили пожары в жилом секторе и природных экосистемах вблизи Галицыново и расположенных рядом населенных пунктов, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов.
"Россияне снова доказывают, что они террористы и им наплевать на все международные конвенции. Они уничтожили технику подразделения, лишив этим мирное население, которое до сих пор проживает в селе, защиты от огня, ведь до ближайшего подразделения ГСЧС далеко", – резюмировали в госслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.