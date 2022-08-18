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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Николаевскую область, повреждены два пожарных автомобиля – ГСЧС

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Россияне уничтожили технику подразделения, лишив мирное население защиты от огня, отметили в ГСЧС
Россияне уничтожили технику подразделения, лишив мирное население защиты от огня, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупационные войска днем 18 августа обстреляли село Галицыново Николаевской области.

Об этом сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области (ГУ ГСЧС).

"В результате попадания кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня один пожарный автомобиль Галицыновского отряда местной пожарной охраны загорелся, другой получил существенные повреждения. Личный состав подразделения находился в здании и не пострадал", – говорится в сообщении.

Пожар автомобиля ЗИЛ-131 ликвидировали.

Отмечается, что спасатели местного подразделения ежедневно тушили пожары в жилом секторе и природных экосистемах вблизи Галицыново и расположенных рядом населенных пунктов, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов.   

"Россияне снова доказывают, что они террористы и им наплевать на все международные конвенции. Они уничтожили технику подразделения, лишив этим мирное население, которое до сих пор проживает в селе, защиты от огня, ведь до ближайшего подразделения ГСЧС далеко", – резюмировали в госслужбе.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/videos/465237202130105/

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Теги: Россия, Украина, автомобили, пожар, ГСЧС, террористы, Николаевская область, боеприпасы, РСЗО, кассетные бомбы, спасатели, обстрелы, госслужба, война России против Украины, конвенция
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