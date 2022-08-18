Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Николаевскую область, повреждены два пожарных автомобиля – ГСЧС

Россияне уничтожили технику подразделения, лишив мирное население защиты от огня, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области (ГУ ГСЧС).

"В результате попадания кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня один пожарный автомобиль Галицыновского отряда местной пожарной охраны загорелся, другой получил существенные повреждения. Личный состав подразделения находился в здании и не пострадал", – говорится в сообщении.

Пожар автомобиля ЗИЛ-131 ликвидировали.

Отмечается, что спасатели местного подразделения ежедневно тушили пожары в жилом секторе и природных экосистемах вблизи Галицыново и расположенных рядом населенных пунктов, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов.

"Россияне снова доказывают, что они террористы и им наплевать на все международные конвенции. Они уничтожили технику подразделения, лишив этим мирное население, которое до сих пор проживает в селе, защиты от огня, ведь до ближайшего подразделения ГСЧС далеко", – резюмировали в госслужбе.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

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