Россияне вечером обстреляли порт Николаева из "Смерчей", ночью ударили по городу ракетами С-300

"Без человеческих потерь", – добавили в сообщении.
Ночью 17 августа, около 2.00, оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Известно о попадании по гражданским объектам, в частности, Черноморскому национальному университету имени Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно, без жертв и пострадавших", – написал Ким.
Подробную информацию, по его словам, еще уточняют.
Кроме того, вечером и ночью оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Николаевской области. Повреждены дома, сельскохозяйственные здания, дороги в селах Первомайское, Дмитровка и Широкое. Люди не пострадали. Информация о возможных пострадавших в селах Березнеговатской общины уточняется.
Командование "Юг" информировало об обстрелах оккупантами портовой инфраструктуры в Николаевской области и Николаеве также 11-го и 13 августа. Ранее Министерство инфраструктуры Украины планировало подключить порт в Николаеве к работе "зерновых коридоров".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
В числе прочего, российские ракеты разрушили в Николаеве уже несколько университетов.