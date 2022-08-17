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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вечером обстреляли порт Николаева из "Смерчей", ночью ударили по городу ракетами С-300

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Оккупанты обстреляли еще один университет в Николаеве
Оккупанты обстреляли еще один университет в Николаеве
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты вечером 16 августа ударили по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Юг".

"Без человеческих потерь", – добавили в сообщении. 

Ночью 17 августа, около 2.00, оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. 

"Известно о попадании по гражданским объектам, в частности, Черноморскому национальному университету имени Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно, без жертв и пострадавших", – написал Ким.

Подробную информацию, по его словам, еще уточняют. 

Кроме того, вечером и ночью оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Николаевской области. Повреждены дома, сельскохозяйственные здания, дороги в селах Первомайское, Дмитровка и Широкое. Люди не пострадали. Информация о возможных пострадавших в селах Березнеговатской общины уточняется.

Командование "Юг" информировало об обстрелах оккупантами портовой инфраструктуры в Николаевской области и Николаеве также 11-го и 13 августа. Ранее Министерство инфраструктуры Украины планировало подключить порт в Николаеве к работе "зерновых коридоров". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

В числе прочего, российские ракеты разрушили в Николаеве уже несколько университетов

Теги: Николаев, Николаевская область, РСЗО Смерч, война России против Украины, ракеты, С-300, порт, Виталий Ким
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