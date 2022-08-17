Россияне вечером обстреляли порт Николаева из "Смерчей", ночью ударили по городу ракетами С-300

Оккупанты обстреляли еще один университет в Николаеве Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Без человеческих потерь", – добавили в сообщении.

Ночью 17 августа, около 2.00, оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Известно о попадании по гражданским объектам, в частности, Черноморскому национальному университету имени Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно, без жертв и пострадавших", – написал Ким.

Подробную информацию, по его словам, еще уточняют.

Кроме того, вечером и ночью оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Николаевской области. Повреждены дома, сельскохозяйственные здания, дороги в селах Первомайское, Дмитровка и Широкое. Люди не пострадали. Информация о возможных пострадавших в селах Березнеговатской общины уточняется.

Командование "Юг" информировало об обстрелах оккупантами портовой инфраструктуры в Николаевской области и Николаеве также 11-го и 13 августа. Ранее Министерство инфраструктуры Украины планировало подключить порт в Николаеве к работе "зерновых коридоров".

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