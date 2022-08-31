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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Никополь и три общины в Днепропетровской области – глава облсовета

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Оккупанты попали по Червоногригоровской, Марганецкой, Зеленодольской общинам, а также по Никополю, отметил глава Днепропетровского облсовета
Оккупанты попали по Червоногригоровской, Марганецкой, Зеленодольской общинам, а также по Никополю, отметил глава Днепропетровского облсовета
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В течение дня 30 августа российские оккупационные войска несколько раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Попали по Червоногригоровской, Марганецкой общинам и по Никополю, – написал он. – В Марганецкой территориальной общине спасатели обнаружили воронки от снарядов. К счастью, разрушений жилых домов или объектов инфраструктуры не произошло. Жертв нет".

По словам Лукашука, в Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.

"Местные жители не пострадали", – подчеркнул глава Днепропетровского облсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid031QbRPpC9RoLPwUdCnjeUA9G5EYNtou7hMabk8BHvF7XCF4wUys8oiDhmxWuAa5F9l

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, жертвы, обстрелы, война России против Украины, облсовет, разрушения, Марганец, российские оккупанты
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