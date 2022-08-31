Россияне обстреляли Никополь и три общины в Днепропетровской области – глава облсовета

Об этом в Facebook сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
"Попали по Червоногригоровской, Марганецкой общинам и по Никополю, – написал он. – В Марганецкой территориальной общине спасатели обнаружили воронки от снарядов. К счастью, разрушений жилых домов или объектов инфраструктуры не произошло. Жертв нет".
По словам Лукашука, в Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.
"Местные жители не пострадали", – подчеркнул глава Днепропетровского облсовета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.