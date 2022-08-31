Россияне обстреляли Никополь и три общины в Днепропетровской области – глава облсовета

Оккупанты попали по Червоногригоровской, Марганецкой, Зеленодольской общинам, а также по Никополю, отметил глава Днепропетровского облсовета Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Попали по Червоногригоровской, Марганецкой общинам и по Никополю, – написал он. – В Марганецкой территориальной общине спасатели обнаружили воронки от снарядов. К счастью, разрушений жилых домов или объектов инфраструктуры не произошло. Жертв нет".

По словам Лукашука, в Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.

"Местные жители не пострадали", – подчеркнул глава Днепропетровского облсовета.

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