Украинские зенитчики 1 сентября сбили управляемую ракету оккупантов в Херсонской области – Воздушные силы ВСУ

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а наша авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины", – сказал он в 17.55.

Война России против Украины. Главное (обновляется)