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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские зенитчики 1 сентября сбили управляемую ракету оккупантов в Херсонской области – Воздушные силы ВСУ

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ВСУ сбили авиаракету оккупантов Х-59, отметил Игнат
ВСУ сбили авиаракету оккупантов Х-59, отметил Игнат
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 сентября сбили авиаракету российских оккупационных войск в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а наша авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины", – сказал он в 17.55.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс., часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, авиация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, ракета, Воздушные силы Украины, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
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