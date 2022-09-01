Украинские зенитчики 1 сентября сбили управляемую ракету оккупантов в Херсонской области – Воздушные силы ВСУ

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а наша авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины", – сказал он в 17.55.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс., часть из них была сбита силами ПВО.