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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ракетами с самолета обстреляли две общины в Сумской области, он не пересекал границу Украины – ОВА

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По окрестностям Хотинской и Речковской общин оккупанты выпустили с самолета три ракеты, отметил Живицкий
По окрестностям Хотинской и Речковской общин оккупанты выпустили с самолета три ракеты, отметил Живицкий
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска с 10.00 до 22.00 30 августа обстреляли территории трех общин Сумской области – Хотинской, Речковской и Великописаревской, всего зафиксировано 133 прилета.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Окрестности Хотинской и Речковской общин: в 10.00 с территории России начался обстрел с самолета, который не пересекал государственную границу Украины. Выпущено три ракеты, – написал руководитель ОВА. – Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), пять прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около 11.30 обстрелы продолжились: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии".

С 10.20 оккупанты вели минометный огонь по территории Великописаревской общины – прилетело 10 мин, добавил Живицкий.

"Хотинская община: с 11.03 враг обстреливал общину из минометов: шесть мин. Обстрел продолжился после 13.00 (10 прилетов), после 16.00 (15 мин) и около 20.00 (12 мин)", – отметил глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, самолет, граница, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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