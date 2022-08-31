Оккупанты ракетами с самолета обстреляли две общины в Сумской области, он не пересекал границу Украины – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Окрестности Хотинской и Речковской общин: в 10.00 с территории России начался обстрел с самолета, который не пересекал государственную границу Украины. Выпущено три ракеты, – написал руководитель ОВА. – Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), пять прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около 11.30 обстрелы продолжились: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии".
С 10.20 оккупанты вели минометный огонь по территории Великописаревской общины – прилетело 10 мин, добавил Живицкий.
"Хотинская община: с 11.03 враг обстреливал общину из минометов: шесть мин. Обстрел продолжился после 13.00 (10 прилетов), после 16.00 (15 мин) и около 20.00 (12 мин)", – отметил глава Сумской ОВА.
По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.