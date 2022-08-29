Оккупанты четыре раза обстреляли пять общин в Сумской области, зафиксировано 43 прилета – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
В частности, оккупанты открывали огонь по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах, отметил руководитель Сумской ОВА.
"Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы", – написал Живицкий.
По его словам, в результате обстрелов оккупантами региона "обошлось без жертв и разрушений".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.