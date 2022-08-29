Оккупанты четыре раза обстреляли пять общин в Сумской области, зафиксировано 43 прилета – ОВА

Россияне открывали огонь по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах, отметили в Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, оккупанты открывали огонь по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах, отметил руководитель Сумской ОВА.

"Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы", – написал Живицкий.

По его словам, в результате обстрелов оккупантами региона "обошлось без жертв и разрушений".

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