Оккупанты за день выпустили около 140 мин и снарядов по Сумской области, четыре человека получили травмы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день россияне выпустили… около 140 мин и снарядов. Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы".

По словам Живицкого, потерпевшие находятся под наблюдением врачей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)