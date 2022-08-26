Оккупанты за день выпустили около 140 мин и снарядов по Сумской области, четыре человека получили травмы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"За день россияне выпустили… около 140 мин и снарядов. Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы".
По словам Живицкого, потерпевшие находятся под наблюдением врачей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.