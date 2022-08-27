Войска РФ ночью обстреляли две общины Сумской области – глава ОВА

Живицкий сообщил, что пострадавших и погибших нет Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"В 2.30 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинской общины. А в 7.40 начался минометный обстрел, 18 приходов по окрестностям Атынского Белопольской общины", – говорится в сообщении.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.

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