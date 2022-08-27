Войска РФ ночью обстреляли две общины Сумской области – глава ОВА

"В 2.30 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинской общины. А в 7.40 начался минометный обстрел, 18 приходов по окрестностям Атынского Белопольской общины", – говорится в сообщении.
По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.