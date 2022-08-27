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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОВА об обстрелах оккупантами Сумской области: шесть общин, более 220 снарядов и мин, двое раненых, в одном из сел повреждена вся инфраструктура

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После обстрела оккупантами одного из сел Белопольской общины произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты, отметил Живицкий
После обстрела оккупантами одного из сел Белопольской общины произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

С 10.00 до 22.00 27 августа по приграничной Сумской области со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты обстреляли территорию шести общин: Хотинской, Миропольской, Белопольской и Краснопольской в Сумском районе, Зноб-Новгородской в Шосткинском районе, а также Новослободскую общину Конотопского района.

"В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека – это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот", – написал Живицкий.

Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской общины полностью повреждена вся его инфраструктура.

"Сюда прилетело около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома, – отметил глава Сумской ОВА. – Пострадавших предварительно нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, пожар, Сумская область, раненые, обстрелы, Конотоп, война России против Украины, пострадавшие, Шостка, школы, Сумская ОГА, мина, инфраструктура, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты, Краснополье
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