ОВА об обстрелах оккупантами Сумской области: шесть общин, более 220 снарядов и мин, двое раненых, в одном из сел повреждена вся инфраструктура

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, оккупанты обстреляли территорию шести общин: Хотинской, Миропольской, Белопольской и Краснопольской в Сумском районе, Зноб-Новгородской в Шосткинском районе, а также Новослободскую общину Конотопского района.
"В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека – это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот", – написал Живицкий.
Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской общины полностью повреждена вся его инфраструктура.
"Сюда прилетело около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома, – отметил глава Сумской ОВА. – Пострадавших предварительно нет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.