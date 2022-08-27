ОВА об обстрелах оккупантами Сумской области: шесть общин, более 220 снарядов и мин, двое раненых, в одном из сел повреждена вся инфраструктура

После обстрела оккупантами одного из сел Белопольской общины произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты обстреляли территорию шести общин: Хотинской, Миропольской, Белопольской и Краснопольской в Сумском районе, Зноб-Новгородской в Шосткинском районе, а также Новослободскую общину Конотопского района.

"В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека – это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот", – написал Живицкий.

Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской общины полностью повреждена вся его инфраструктура.

"Сюда прилетело около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома, – отметил глава Сумской ОВА. – Пострадавших предварительно нет".

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