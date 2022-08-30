Оккупанты обстреляли две общины Сумской области – ОВА

Оккупанты регулярно наносят удары по Сумской области с территории РФ Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Facebook

"Около часа ночи по территории Краснопольской общины было шесть прилетов из САУ. Без жертв и разрушений", – написал глава ОВА.

По его словам, с 8.00 было зафиксировано 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской общине. Сейчас уточняется информация о последствиях удара оккупантов.

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