Оккупанты обстреляли две общины Сумской области – ОВА

"Около часа ночи по территории Краснопольской общины было шесть прилетов из САУ. Без жертв и разрушений", – написал глава ОВА.
По его словам, с 8.00 было зафиксировано 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской общине. Сейчас уточняется информация о последствиях удара оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.