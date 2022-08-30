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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли четыре ракетных удара по Дружковке, атаковали две школы и пожарную часть. Фото

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В Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, отметили в ОВА
В Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, отметили в ОВА
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

30 августа российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Об этом в эфире Общественного сообщила представитель Донецкой военной администрации Татьяна Игнатченко.

"В результате обстрела были поражены гражданские объекты: детский дом творчества, дворец культуры и две школы", – сообщила она.

Игнатченко отметила, что в Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, и призвала людей эвакуироваться. 

Утром под ракетный обстрел оккупантов попало здание пожарно-спасательной части в Дружковке, сообщило управление ГСЧС в Донецкой области. 

"В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части (выбиты все стекла, повреждены въездные ворота, кровля, ограждение), также поврежден служебный автомобиль. Личный состав подразделения не пострадал", – говорится в сообщении. 

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За предыдущие сутки российская армия, по данным Нацполиции, обстреляла 15 городов и сел Донецкой области, разрушен или поврежден 61 гражданский объект, из них 45 – жилые дома. Погибли двое мирных жителей, ранены четверо. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА 17 августа.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, Дружковка, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, школы
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