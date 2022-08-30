Россияне нанесли четыре ракетных удара по Дружковке, атаковали две школы и пожарную часть. Фото

"В результате обстрела были поражены гражданские объекты: детский дом творчества, дворец культуры и две школы", – сообщила она.
Игнатченко отметила, что в Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, и призвала людей эвакуироваться.
Утром под ракетный обстрел оккупантов попало здание пожарно-спасательной части в Дружковке, сообщило управление ГСЧС в Донецкой области.
"В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части (выбиты все стекла, повреждены въездные ворота, кровля, ограждение), также поврежден служебный автомобиль. Личный состав подразделения не пострадал", – говорится в сообщении.
За предыдущие сутки российская армия, по данным Нацполиции, обстреляла 15 городов и сел Донецкой области, разрушен или поврежден 61 гражданский объект, из них 45 – жилые дома. Погибли двое мирных жителей, ранены четверо.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА 17 августа.