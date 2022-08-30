Россияне нанесли четыре ракетных удара по Дружковке, атаковали две школы и пожарную часть. Фото

В Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, отметили в ОВА Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

"В результате обстрела были поражены гражданские объекты: детский дом творчества, дворец культуры и две школы", – сообщила она.

Игнатченко отметила, что в Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов, и призвала людей эвакуироваться.

Утром под ракетный обстрел оккупантов попало здание пожарно-спасательной части в Дружковке, сообщило управление ГСЧС в Донецкой области.

"В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части (выбиты все стекла, повреждены въездные ворота, кровля, ограждение), также поврежден служебный автомобиль. Личный состав подразделения не пострадал", – говорится в сообщении.

За предыдущие сутки российская армия, по данным Нацполиции, обстреляла 15 городов и сел Донецкой области, разрушен или поврежден 61 гражданский объект, из них 45 – жилые дома. Погибли двое мирных жителей, ранены четверо.

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