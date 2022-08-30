В Славянске россияне разрушили артиллерией базу украинского Красного Креста

"Разрушено здание, повреждено три автомобиля. Чудом никто не пострадал из волонтеров", – написал Логинов.

Он рассказал, что эвакуационный отряд Красного Креста с 18 апреля занимался эвакуацией из Славянска раненых, больных, маломобильных местных жителей. Также волонтеры доставляли местным жителям продуктовые и гигиенические наборы, тенты и полиэтилен для ремонта после обстрелов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.

Здание базы волонтерам предоставил Международный Комитет Красного Креста, арендовавший его до 1 сентября.



"Это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Тем не менее четыре снаряда взорвались на нашей базе", – сообщил Логинов.

Он подчеркнул, что все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения.

Российские войска в ночь на 29 августа обстреляли один из районов Славянска, В ОВА сообщали, что пострадали социальные объекты – "помещение одной из международных организаций", а также родильное отделение больницы. Днем 29 августа оккупанты снова ударили по центру Славянска, были повреждены несколько многоэтажек.

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