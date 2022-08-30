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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске россияне разрушили артиллерией базу украинского Красного Креста

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На базе Красного Креста взорвались четыре снаряда
На базе Красного Креста взорвались четыре снаряда
Фото: тарас логгинов / Facebook

В Славянске Донецкой области 29 августа российские военные расстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм. базу эвакуационного отряда Красного Креста Украины. Об этом сообщил в Facebook командир отряда первой помощи Национального комитета Красного Креста Украины Тарас Логинов.

"Разрушено здание, повреждено три автомобиля. Чудом никто не пострадал из волонтеров", – написал Логинов.

Он рассказал, что эвакуационный отряд Красного Креста с 18 апреля занимался эвакуацией из Славянска раненых, больных, маломобильных местных жителей. Также волонтеры доставляли местным жителям продуктовые и гигиенические наборы, тенты и полиэтилен для ремонта после обстрелов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.

Здание базы волонтерам предоставил Международный Комитет Красного Креста, арендовавший его до 1 сентября. 

"Это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Тем не менее четыре снаряда взорвались на нашей базе", – сообщил Логинов.

Он подчеркнул, что все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения.

https://www.facebook.com/RDRTUA/posts/pfbid02DA4khDMnCobbW6yaRpDeeEvToN62h4Y25Tx8RvjGE4Yy9iQGkEis5nSepz1NLmqQl

Российские войска в ночь на 29 августа обстреляли один из районов Славянска, В ОВА сообщали, что пострадали социальные объекты – "помещение одной из международных организаций", а также родильное отделение больницы. Днем 29 августа оккупанты снова ударили по центру Славянска, были повреждены несколько многоэтажек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.

По данным главы ВГА Славянска Вадима Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов.

Теги: Донецкая область, Славянск, Красный Крест, эвакуация, артиллерия, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, Международный комитет Красного Креста
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