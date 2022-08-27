Россияне обстреляли район вокзала в Славянске

"К сожалению, ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе ж/д вокзала. Там сгорел частный дом", – написал Лях.

Кроме того, оккупанты попали в склад керамической продукции на улице Ярослава Мудрого.

"К счастью, жертв удалось избежать. Берегите себя", – добавил начальник администрации.

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