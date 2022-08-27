Россияне обстреляли район вокзала в Славянске

"К сожалению, ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе ж/д вокзала. Там сгорел частный дом", – написал Лях.
Кроме того, оккупанты попали в склад керамической продукции на улице Ярослава Мудрого.
"К счастью, жертв удалось избежать. Берегите себя", – добавил начальник администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.