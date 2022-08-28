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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина с начала вторжения вернула более 540 погибших защитников, большинство – из Мариуполя – Котенко

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Котенко: Возвращаем погибших с донецкого, запорожского, херсонского, харьковского, луганского направлений отовсюду
Котенко: Возвращаем погибших с донецкого, запорожского, херсонского, харьковского, луганского направлений – отовсюду
Фото: Олег Котенко / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ Украине удалось вернуть остававшиеся на поле боя или оккупированной территории тела 541 погибшего украинского военного. Данные от уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко опубликовала 27 августа пресс-служба Кабмина Украины.

Котенко отметил, что возвращением тел погибших военных занимается Минреинтеграции, а после создания Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в конце мая этот процесс ускорился.

По его словам, коммуникацию с Россией по этим вопросам удалось организовать через международное представительство Красного Креста.

"Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники "Азовстали". Возвращаем погибших с донецкого, запорожского, херсонского, харьковского, луганского направлений – отовсюду", – сказал Котенко.

По его словам, самая большая сложность при возвращении погибших – это коммуникация с врагом.

"Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда Россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на временно оккупированных территориях забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", – рассказал уполномоченный.

Котенко сообщил также, что Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными пропавших без вести. Он отметил, что люди часто в отчаянии.

"Читают разные новости, в том числе пропагандистских ресурсов, которые пишут, что Украине не нужны наши военные. Это циничная ложь. Постоянно призываю верить только официальным украинским источникам. Обращайтесь в Минреинтеграции, если потеряли связь с родными... Для нас очень важно вернуть домой каждого героя, и мы делаем для этого все возможное", – подчеркнул Котенко.

По словам Котенко, родные военных обращаются за помощью, когда солдат долго не выходит на связь, в 70% случаев его находят живым. "Бывает, что и по тысяче, и по полторы тысячи людей за сутки находятся", – говорил уполномоченный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Владимир Зеленский. 22 июля он сказал, что теперь украинские потери составляют около 30 погибших и 250 раненых в день

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих.  

Украинские власти информировали о возврате тел погибших, начиная со 2 июня. Состоялось несколько обменов телами.

Теги: военные, Мариуполь, украинский военный, война России против Украины, Олег Котенко, погибшие, пропавшие без вести, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Международный комитет Красного Креста
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