Украина с начала вторжения вернула более 540 погибших защитников, большинство – из Мариуполя – Котенко

Котенко отметил, что возвращением тел погибших военных занимается Минреинтеграции, а после создания Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в конце мая этот процесс ускорился.

По его словам, коммуникацию с Россией по этим вопросам удалось организовать через международное представительство Красного Креста.

"Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники "Азовстали". Возвращаем погибших с донецкого, запорожского, херсонского, харьковского, луганского направлений – отовсюду", – сказал Котенко.

По его словам, самая большая сложность при возвращении погибших – это коммуникация с врагом.

"Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда Россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на временно оккупированных территориях забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", – рассказал уполномоченный.

Котенко сообщил также, что Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными пропавших без вести. Он отметил, что люди часто в отчаянии.

"Читают разные новости, в том числе пропагандистских ресурсов, которые пишут, что Украине не нужны наши военные. Это циничная ложь. Постоянно призываю верить только официальным украинским источникам. Обращайтесь в Минреинтеграции, если потеряли связь с родными... Для нас очень важно вернуть домой каждого героя, и мы делаем для этого все возможное", – подчеркнул Котенко.

По словам Котенко, родные военных обращаются за помощью, когда солдат долго не выходит на связь, в 70% случаев его находят живым. "Бывает, что и по тысяче, и по полторы тысячи людей за сутки находятся", – говорил уполномоченный.

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