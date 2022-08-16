ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела 19 погибших военных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина вернула более 400 тел погибших защитников
Украина вернула более 400 тел погибших защитников
Фото: EPA

Между Украиной и Россией состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряду силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в ведомстве.

Когда именно произошел обмен и на каких условиях министерство не уточняет.

Контекст:

12 июля Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, война России против Украины, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео G
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает G
Дмитрий ГОРДОН
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (38806)
2
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (31487)
3
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (28444)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (22783)
5
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (20902)
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15918)
7
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (15850)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12472)
 
 
 
 