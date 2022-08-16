Украина вернула тела 19 погибших военных

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряду силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в ведомстве.

Когда именно произошел обмен и на каких условиях министерство не уточняет.