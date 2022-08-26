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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину прибыли первые письма от военнопленных – Верещук

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По Женевским конвенциям, украинские военнопленные вправе отправлять и получать письма, отметила Верещук
По Женевским конвенциям, украинские военнопленные вправе отправлять и получать письма, отметила Верещук
Фото: kmu.gov.ua

Первые письма от украинских военнопленных при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Украину.

Об этом 26 августа в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По Женевским конвенциям, наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных", – написала министр.

Верещук поблагодарила МККК за "профессиональную работу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/pfbid036y68Ct61s2dtvkLc8mCV1ggncmkKMg8x16iDXjxYdrYcsgvuUekjNYhqqSHrbYafl

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – рассказал 11 июля, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. 5 августа он сказал, что около 20–25% защитников из этих списков нашли в плену.

В ГУР Минобороны Украины заявили 17 августа, что Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ.

Теги: Россия, Украина, права человека, Женева, военные, Красный Крест, пленные, Ирина Верещук, переписка, украинцы, война России против Украины, конвенция, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, письмо
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