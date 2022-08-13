Блинкен: РФ и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая защиту военнопленных

По словам Блинкена, США обеспокоены тем, что нелегитимные "власти" на Донбассе предъявляют "обвинения" гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии.

"Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным", – заявил госсекретарь.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В июне боевики "ДНР" приговорили к "смертной казни" трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

2 августа стало известно, что террористы "ДНР" решили "судить" еще пять взятых в плен иностранных граждан: Векослава Пребега из Хорватии, Джона Хардинга, Дилана Хилли и Эндрю Хилла из Великобритании, Матиаса Густавссона из Швеции. Их всех обвиняют в якобы наемничестве.