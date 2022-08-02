Боевики "ДНР" решили "судить" за "наемничество" еще пять пленных иностранцев

Боевики собираются судить следующих иностранцев: Векослава Пребега из Хорватии, Джона Хардинга, Дилана Хилли и Эндрю Хилла из Великобритании, Матиаса Густавссона из Швеции. Их всех обвиняют в якобы наемничестве.

Эндрю Хиллу 35 лет, он член Интернационального легиона обороны Украины. Он попал в плен вблизи Николаева. Российское минобороны в конце апреля опубликовало видео с Хиллом, на котором видно, что военный ранен.

Дилан Хилли – 22-летней волонтер, он пропал 25 апреля вместе с другим волонтером, 45-летним Полом Юри (в последствии умер в плену). Волонтеры готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

55-летний британец Джон Хардинг попал в плен в Мариуполе в мае. Как сообщает BBC, он воевал на Донбассе с 2018 года в качестве боевого медика. Пропагандисты РФ снимали с ним видео, в котором тот говорит, что состоял в "Азове". Своим близким он говорил, что сражается в составе Национальной гвардии Украины.

Векослав Пребег воевал на стороне ВСУ в Мариуполе. Взятие его в плен МИД Хорватии подтвердил 7 мая, отмечает HRT.

Информации о попавшем в плен Матиасе Густавссоне в открытых источниках нет.