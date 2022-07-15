В плену у боевиков "ДНР" умер британский волонтер

Она утверждает, что Ури скончался 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было выявлено несколько хронических заболеваний.

Как сообщал Sky News, 45-летнего Ури оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Хили.

Мать Ури говорила, что у ее сына диабет 1 типа, и ему нужен инсулин, пишет The Guardian. В разговоре с BBC она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как умирают люди".