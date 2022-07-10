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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основатель "Громадського радіо" Буткевич попал в плен к россиянам

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О плену Буткевича впервые стало известно 24 июня
О плену Буткевича впервые стало известно 24 июня
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Правозащитник, журналист, основатель "Громадського радіо" Максим Буткевич попал в плен к российским оккупантам. Пропагандисты РФ, в частности "РИА Новости", сообщали об этом еще 24 июня, а 10 июля информацию подтвердила мать Буткевича в комментарии "Громадському радіо" і "Бабелю".

Пропагандисты писали, что украинские военные, а среди них и Буткевич, оказались в плену под Горским Луганской области. 24 июня российские захватчики оккупировали Горскую общину.

Мать Буткевича Евгения в комментарии "Бабелю" рассказала, что узнала о судьбе сына из видео в СМИ, опубликованном в конце июня. С того времени Буткевич с ней не связывался. Где он теперь и в каком состоянии, мать не знает.

По ее словам, вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки). Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила – на все запросы ей отвечают, что дело обрабатывается.

Мать Буткевича добавила, что из взвода ее сына на связь выходили только двое пленных 25-го и 26 июня.

"В России о нем уже все знают и знают совершенно искаженно. Максим – правозащитник, никогда не работавший ни на одну власть. А они говорят, что он "нацик", "командир нацистского взвода" и так далее. Причем нам кажется, что к образу нашего Максима они примешали и его однофамильцев, и полных тезок. Мы же считаем, что нужно говорить о том, каков Максим человек и сколько он сделал за 20 лет своей правозащитной деятельности. Говорить, что никакой русофобии и нацизма у Максима не было и нет", – говорит мать Буткевича.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.

20 июня она уточняла, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, война, радио, плен, война России против Украины
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