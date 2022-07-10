Основатель "Громадського радіо" Буткевич попал в плен к россиянам

Пропагандисты писали, что украинские военные, а среди них и Буткевич, оказались в плену под Горским Луганской области. 24 июня российские захватчики оккупировали Горскую общину.

Мать Буткевича Евгения в комментарии "Бабелю" рассказала, что узнала о судьбе сына из видео в СМИ, опубликованном в конце июня. С того времени Буткевич с ней не связывался. Где он теперь и в каком состоянии, мать не знает.

По ее словам, вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки). Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила – на все запросы ей отвечают, что дело обрабатывается.

Мать Буткевича добавила, что из взвода ее сына на связь выходили только двое пленных 25-го и 26 июня.

"В России о нем уже все знают и знают совершенно искаженно. Максим – правозащитник, никогда не работавший ни на одну власть. А они говорят, что он "нацик", "командир нацистского взвода" и так далее. Причем нам кажется, что к образу нашего Максима они примешали и его однофамильцев, и полных тезок. Мы же считаем, что нужно говорить о том, каков Максим человек и сколько он сделал за 20 лет своей правозащитной деятельности. Говорить, что никакой русофобии и нацизма у Максима не было и нет", – говорит мать Буткевича.

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