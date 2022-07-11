Оккупанты собираются "судить" как наемника британского волонтера, который даже не воевал – спикер Интернационального легиона

Магру подчеркнул, что россияне и их миньоны продолжают незаконно преследовать иностранцев на территории Украины Фото: mediacenter.org.ua

Он отметил, что ряд бойцов иностранного легиона в плену. Так, вблизи Николаева в плен попал Эндрю Хилл.

Российское минобороны в конце апреля опубликовало видео с Хиллом, на котором видно, что военный ранен. Информации о его состоянии сейчас у легиона нет.

"На прошлой неделе было сообщение от имени так называемой прокуратуры так называемой "ДНР", что Эндрю Хилл и Дилан Хили, граждане Великобритании, будут преданы "суду" самопровозглашенных республик. Все понимают, что их шансы на какой-то честный и справедливый суд равны нулю", – сказал Магру.

Он подчеркнул, что Хилл – военнопленный, полноправный участник войны, защищенный международным законодательством, и то, что происходит в его отношении, – прямое нарушение Женевской конвенции.

"Что касается Дилана Хили, то он не легионер и даже не военный. Он гражданский волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области... Хили никак не связан с боевыми действиями, он должен быть выпущен как гражданское лицо", – сказал спикер Интернационального легиона.

По его информации, недалеко от Харькова в плен россиян попали двое американцев, им тоже грозит так называемый суд "ДНР". Магру выразил надежду, что "приговоры" незаконных судов выполняться не будут и это только блеф, чтобы усилить позицию РФ на переговорах.

"Россияне и их миньоны продолжают незаконно преследовать иностранных граждан на территории Украины. Это же касалось британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Таким образом, Россия пытается усилить свою переговорную позицию", – подчеркнул Магру.