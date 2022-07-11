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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты собираются "судить" как наемника британского волонтера, который даже не воевал – спикер Интернационального легиона

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Магру подчеркнул, что россияне и их миньоны продолжают незаконно преследовать иностранцев на территории Украины
Магру подчеркнул, что россияне и их миньоны продолжают незаконно преследовать иностранцев на территории Украины
Фото: mediacenter.org.ua

В Интернациональном легионе обороны Украины обеспокоены намерениями "властей" террористической группировки "ДНР" судить как наемников захваченных британцев Эндрю Хилла и Дилана Хили. Об этом спикер легиона Дамьен Магру сказал 11 июля на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Он отметил, что ряд бойцов иностранного легиона в плену. Так, вблизи Николаева в плен попал Эндрю Хилл.

Российское минобороны в конце апреля опубликовало видео с Хиллом, на котором видно, что военный ранен. Информации о его состоянии сейчас у легиона нет. 

"На прошлой неделе было сообщение от имени так называемой прокуратуры так называемой "ДНР", что Эндрю Хилл и Дилан Хили, граждане Великобритании, будут преданы "суду" самопровозглашенных республик. Все понимают, что их шансы на какой-то честный и справедливый суд равны нулю", – сказал Магру.

Он подчеркнул, что Хилл – военнопленный, полноправный участник войны, защищенный международным законодательством, и то, что происходит в его отношении, – прямое нарушение Женевской конвенции.

"Что касается Дилана Хили, то он не легионер и даже не военный. Он гражданский волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области... Хили никак не связан с боевыми действиями, он должен быть выпущен как гражданское лицо", – сказал спикер Интернационального легиона. 

По его информации, недалеко от Харькова в плен россиян попали двое американцев, им тоже грозит так называемый суд "ДНР". Магру выразил надежду, что "приговоры" незаконных судов выполняться не будут и это только блеф, чтобы усилить позицию РФ на переговорах. 

"Россияне и их миньоны продолжают незаконно преследовать иностранных граждан на территории Украины. Это же касалось британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Таким образом, Россия пытается усилить свою переговорную позицию", – подчеркнул Магру.

Контекст:

В июне боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. 

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был "потрясен" смертными приговором, вынесенным британским военнослужащим, и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения. 

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры, но в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ.

Начать исполнение приговоров о смертной казни боевики "ДНР" обещают с 2025 года.

Теги: Великобритания, военные, волонтер, волонтеры, ДНР, иностранцы, война России против Украины, интернациональный легион
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