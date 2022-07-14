СМИ назвали имя третьего американца, захваченного в плен россиянами в Украине

35-летний афроамериканец пропал в начале июня, когда поехал на своем Dodge Challenger с американскими номерами искать топливо. Через месяц, 7 июля, Мурекези позвонил брату и сообщил, что находится в заключении в Донецке вместе с двумя американскими добровольцами, которых оккупанты захватили ранее, – Александром Дрюке и Энди Хьюном.
По словам родных и друзей, Мурекезе ложно обвинили в участии в проукраинских митингах.
Кроме того, американца используют для записи пропагандистских видео. В частности, в Telegram-каналах распространяли запись, на которой Мурекези, сидя в темной комнате, по приказу неизвестных повторяет "слава русской армии".
В Государственном департаменте США заявили, что знают о задержании Мурекези, но отказались от дальнейших комментариев "из соображений конфиденциальности".
16 июня официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что в плен к россиянам в Украине попали трое граждан США. Речь шла об американских добровольцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые в начале июня были захвачены оккупантами под Харьковом. Имени третьего гражданина Прайс не называл.