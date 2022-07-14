Россия с начала войны поставляет рекордные объемы нефтепродуктов на Ближний Восток – Bloomberg

Так, в июне поставки нефти достигли 155 тыс. баррелей в день – это самый высокий уровень с 2016 года, говорится в статье. Аналитики компании Vortexa, на данные которых ссылается Bloomberg, считают, что в июле объем поставок должен достигнуть еще большего значения – 220 тыс. баррелей в сутки. Большую часть импорта составляет мазут. Также экспортируются бензин, реактивное и дизельное топливо. Более трети поставок попадают на нефтяной терминал ОАЭ, расположенный в порту Фуджейра.
Тем не менее, эти поставки далеки от того, чтобы "компенсировать падение европейского импорта", который сократился более чем на 0,5 млн баррелей в день в период с февраля по июнь, и составляют только "небольшую часть всего российского экспорта нефтепродуктов", отметили аналитики Vortexa.
По словам экспертов, российские поставки нефтепродуктов на Ближний Восток пока еще будут продолжаться, но вскоре "замедлятся из-за санкций, связанных со страхованием судоходства".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg. В то же время, на фоне санкций другие компании получили возможность закупать российскую нефть с большими скидками.
Так, Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. В мае поставки составили почти 8,42 млн т, что эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки. Таким образом, Россия вернула себе лидирующие позиции в рейтинге крупнейших в мире поставщиков сырой нефти после перерыва в 19 месяцев, сообщало Reuters.