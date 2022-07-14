Россия с начала войны поставляет рекордные объемы нефтепродуктов на Ближний Восток – Bloomberg

В июне экспорт нефтепродуктов из России в страны Ближнего Востока достиг рекордных с 2016 года 155 тыс. баррелей в сутки. Фото: EPA

Так, в июне поставки нефти достигли 155 тыс. баррелей в день – это самый высокий уровень с 2016 года, говорится в статье. Аналитики компании Vortexa, на данные которых ссылается Bloomberg, считают, что в июле объем поставок должен достигнуть еще большего значения – 220 тыс. баррелей в сутки. Большую часть импорта составляет мазут. Также экспортируются бензин, реактивное и дизельное топливо. Более трети поставок попадают на нефтяной терминал ОАЭ, расположенный в порту Фуджейра.

Тем не менее, эти поставки далеки от того, чтобы "компенсировать падение европейского импорта", который сократился более чем на 0,5 млн баррелей в день в период с февраля по июнь, и составляют только "небольшую часть всего российского экспорта нефтепродуктов", отметили аналитики Vortexa.

По словам экспертов, российские поставки нефтепродуктов на Ближний Восток пока еще будут продолжаться, но вскоре "замедлятся из-за санкций, связанных со страхованием судоходства".