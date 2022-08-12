Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища оккупантов над пленными украинцами

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Оленовку", – говорится в заявлении.

Украинские силовики отметили, что вопрос обмена пленными "сложный и чувствительный", а "Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международных норм и правил ведения войны".

"Операция по спасению 2,5 тыс. защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим героям. Альтернативы типа extraction не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали" прежде всего тяжелораненых, ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", – объяснили украинцы.

В заявлении украинской стороны подчеркивается, что в июне удалось обменять 144 человек, 95 из которых – защитники Мариуполя.

"Большинство из них получили тяжелые ранения. На данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию. Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев", – заявили силовики.

По их данным, поддерживается связь с семьями пленных военнослужащих, выполняются обязательства по их социальной защите.

"Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям врага с находящимися в плену украинскими военными", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" в мае, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в оккупированной Оленовке Донецкой области, сообщали в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.