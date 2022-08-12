Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища оккупантов над пленными украинцами

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Оленовку", – говорится в заявлении.
Украинские силовики отметили, что вопрос обмена пленными "сложный и чувствительный", а "Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международных норм и правил ведения войны".
"Операция по спасению 2,5 тыс. защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим героям. Альтернативы типа extraction не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали" прежде всего тяжелораненых, ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", – объяснили украинцы.
В заявлении украинской стороны подчеркивается, что в июне удалось обменять 144 человек, 95 из которых – защитники Мариуполя.
"Большинство из них получили тяжелые ранения. На данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию. Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев", – заявили силовики.
По их данным, поддерживается связь с семьями пленных военнослужащих, выполняются обязательства по их социальной защите.
"Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям врага с находящимися в плену украинскими военными", – говорится в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" в мае, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в оккупированной Оленовке Донецкой области, сообщали в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.