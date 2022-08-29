Оккупанты обстреляли Славянск, часть города осталась без электричества

"Снова ночной обстрел. Район САТУ... Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны. Ремонту не подлежит", – написал Лях.
По его словам, микрорайоны Целинка и Кирпичный переподключат в течение недели, но ситуация c микрорайоном Славкурорт намного сложнее.
"Будем стараться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", – написал глава администрации.
Информация о разрушениях в результате обстрела еще уточняется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.
По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителей Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов.