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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск, часть города осталась без электричества

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Оккупанты постоянно обстреливают Славянск и другие города Донецкой области
Оккупанты постоянно обстреливают Славянск и другие города Донецкой области
Фото: Вадим Лях / Facebook (архив)

Российские оккупанты в ночь на 29 августа обстреляли один из районов Славянска Донецкой области, жертв и раненых нет, однако есть проблема с поставкой электроэнергии. Об этом сообщил в Facebook начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Снова ночной обстрел. Район САТУ... Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны. Ремонту не подлежит", – написал Лях. 

По его словам, микрорайоны Целинка и Кирпичный переподключат в течение недели, но ситуация c микрорайоном Славкурорт намного сложнее.

"Будем стараться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", – написал глава администрации. 

Информация о разрушениях в результате обстрела еще уточняется. 

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/322084090091556/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.

По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителей Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов. 

Теги: Донецкая область, Славянск, электричество, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях
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