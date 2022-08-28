Оккупанты за сутки обстреляли пять городов и сел Донецкой области, били ракетами, артиллерией, РСЗО. Фото

Россияне только за сутки разрушили или повредили 15 гражданских объектов в регионе Фото: dn.npu.gov.ua

Оккупанты атаковали жилые кварталы ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град", зенитными ракетными комплексами С-300.

Больше всего пострадали Авдеевка, Краматорск, Славянск. В результате обстрелов погибли и ранены мирные жители.

По данным полиции, девять ударов пришлось по Авдеевке, трижды россияне ударили по Краматорску, две ракеты С-300 попали в Славянск, также под огнем находились села Раздольное и Георгиевка.

Враг разрушил и повредил 15 гражданских объектов – восемь многоквартирных домов, школу, машиностроительный завод, железную дорогу.

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