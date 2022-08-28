Оккупанты за сутки обстреляли пять городов и сел Донецкой области, били ракетами, артиллерией, РСЗО. Фото

Оккупанты атаковали жилые кварталы ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Град", зенитными ракетными комплексами С-300.
Больше всего пострадали Авдеевка, Краматорск, Славянск. В результате обстрелов погибли и ранены мирные жители.
По данным полиции, девять ударов пришлось по Авдеевке, трижды россияне ударили по Краматорску, две ракеты С-300 попали в Славянск, также под огнем находились села Раздольное и Георгиевка.
Враг разрушил и повредил 15 гражданских объектов – восемь многоквартирных домов, школу, машиностроительный завод, железную дорогу.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.