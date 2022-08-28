27 августа от российских обстрелов погиб житель Бахмута, еще два жителя Донецкой области ранены – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 27 августа россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 767 мирных жителей, еще 1973 получили ранения. При этом установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе нет возможности, отметил глава ОВА.

"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать",– написал Кириленко.