27 августа от российских обстрелов погиб житель Бахмута, еще два жителя Донецкой области ранены – глава ОВА

"За 27 августа россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 767 мирных жителей, еще 1973 получили ранения. При этом установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе нет возможности, отметил глава ОВА.
"За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать",– написал Кириленко.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.