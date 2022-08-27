Россия может готовить провокации на 1 сентября в школах на временно оккупированной территории Донецкой области – Андрющенко

Первый звонок для гражданских украинцев может превратиться в грустный набат, отметил Андрющенко Фото: depositphotos.com

Об этом 27 августа в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить меры охраны и безопасности всех школ на временно оккупированных Россией территориях Украины, сообщил 27 августа первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

"После сообщения об указании Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану 1 сентября, я бы на месте родителей по меньшей мере проигнорировал первый звонок с оккупантами", – отреагировал Андрющенко.

По его словам, "обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат".

"Это же не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов", – подчеркнул Андрющенко.

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