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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может готовить провокации на 1 сентября в школах на временно оккупированной территории Донецкой области – Андрющенко

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Первый звонок для гражданских украинцев может превратиться в грустный набат, отметил Андрющенко
Первый звонок для гражданских украинцев может превратиться в грустный набат, отметил Андрющенко
Фото: depositphotos.com

Россия, войска которой оккупировали часть Донецкой области, может готовить там провокации в школах на 1 сентября.

Об этом 27 августа в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить меры охраны и безопасности всех школ на временно оккупированных Россией территориях Украины, сообщил 27 августа первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

"После сообщения об указании Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану 1 сентября, я бы на месте родителей по меньшей мере проигнорировал первый звонок с оккупантами", – отреагировал Андрющенко.

По его словам, "обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат".

"Это же не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов", – подчеркнул Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Донецкая область, Мариуполь, Горловка, провокации, Волноваха, Сергей Кириенко, советник, украинцы, война России против Украины, 1 сентября, школы, безопасность, охрана, мэр, родители, Петр Андрющенко, россияне
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