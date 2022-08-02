Россияне нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе, под завалами могут быть люди – ГСЧС

Дежурные спасатели прибыли по вызову на пожар и обнаружили, что горят второй и третий этажи здания специальной общеобразовательной школы-интерната.
"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области, по информации главы ОВА Павла Кириленко, погиб 671 и ранены 1738 мирных жителей.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.