Россияне нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе, под завалами могут быть люди – ГСЧС

Спасатели потушили пожар и разбирают завалы Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Дежурные спасатели прибыли по вызову на пожар и обнаружили, что горят второй и третий этажи здания специальной общеобразовательной школы-интерната.

"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области, по информации главы ОВА Павла Кириленко, погиб 671 и ранены 1738 мирных жителей.