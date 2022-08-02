За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, столько же ранены – глава ОВА

Двое гражданских погибли в Марьинке, один – в Бахмуте. Еще три человека получили ранения.

Всего, по информации главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения погиб 671 и ранены 1738 жителей Донецкой области.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

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