За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, столько же ранены – глава ОВА

Двое гражданских погибли в Марьинке, один – в Бахмуте. Еще три человека получили ранения.
Всего, по информации главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения погиб 671 и ранены 1738 жителей Донецкой области.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.