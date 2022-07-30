Из-за обстрелов оккупантами Донецкой области за сутки погибло шесть человек – ОВА

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 29 июля россияне убили шесть мирных жителей Донбасса: двоих в Краматорске, одного в Водяном, одного в Курдюмовке, одного в Первомайском и одного в Керменчике", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, 1711 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.