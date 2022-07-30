Из-за обстрелов оккупантами Донецкой области за сутки погибло шесть человек – ОВА

C начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, отметил Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 29 июля россияне убили шесть мирных жителей Донбасса: двоих в Краматорске, одного в Водяном, одного в Курдюмовке, одного в Первомайском и одного в Керменчике", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, 1711 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан" – подчеркнул Кириленко.

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