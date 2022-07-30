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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов оккупантами Донецкой области за сутки погибло шесть человек – ОВА

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C начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, отметил Кириленко
C начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области за сутки 29 июля в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибло шесть мирных жителей.

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 29 июля россияне убили шесть мирных жителей Донбасса: двоих в Краматорске, одного в Водяном, одного в Курдюмовке, одного в Первомайском и одного в Керменчике", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 662 мирных жителя, 1711 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Курдюмовка, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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