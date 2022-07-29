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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли восемь человек, 19 получили ранения

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 656 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 656 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли восемь мирных жителей. Об этом 29 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 28 июля россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного в Орловке, одного в Горняке и одного в Соледаре", – сообщил глава ОВА.

По словам Кириленко, еще 19 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 656 мирных жителей, 1696 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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