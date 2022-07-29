Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли восемь человек, 19 получили ранения

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 656 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 28 июля россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного в Орловке, одного в Горняке и одного в Соледаре", – сообщил глава ОВА.

По словам Кириленко, еще 19 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 656 мирных жителей, 1696 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.

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