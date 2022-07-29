Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли восемь человек, 19 получили ранения

"Россия убивает гражданских! За 28 июля россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного в Орловке, одного в Горняке и одного в Соледаре", – сообщил глава ОВА.
По словам Кириленко, еще 19 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 656 мирных жителей, 1696 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.