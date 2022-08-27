Россияне ракетами разрушили ночью школу в Запорожье, в ней учились дети со всей области – ОГА. Видео

Видео последствий ночных обстрелов оккупантов опубликовано в Facebook Запорожской облгосадминистрации (ОГА).

Отмечается, что на месте разрушенного учебного заведения побывал глава ОВА Александр Старух.

В результате обстрела пострадали учебные корпуса школы – интерната, несколько из них не подлежат восстановлению, указали в ОГА.

"Из-за мощных взрывов были разрушены классы, выбито большинство окон. Здесь до начала военных действий обучалось около 200 детей из всей Запорожской области. Это ученики из многодетных семей, дети-сироты, перемещенные из других общин", – говорится в сообщении.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

В результате ночных обстрелов никто не пострадал.

"Ночью на эту территорию прилетело пять крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти полностью. К счастью, учебный год не начался, поэтому учащихся еще не было. Есть только охрана и руководство, которые соблюдали нормы безопасности и находились в бомбоубежище. Все остались живы и невредимы. Но отдельные здания испытали такие разрушения, которые не подлежат восстановлению", – рассказал Старух.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

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