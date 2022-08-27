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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ракетами разрушили ночью школу в Запорожье, в ней учились дети со всей области – ОГА. Видео

Ночью на территорию школы прилетело пять крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти полностью, отметил Старух (слева)
Ночью на территорию школы прилетело пять крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти полностью, отметил Старух (слева)
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска около 2.00 27 августа нанесли ракетный удар по территории школы – интерната в Запорожье.

Видео последствий ночных обстрелов оккупантов опубликовано в Facebook Запорожской облгосадминистрации (ОГА).  

Отмечается, что на месте разрушенного учебного заведения побывал глава ОВА Александр Старух.

В результате обстрела пострадали учебные корпуса школы – интерната, несколько из них не подлежат восстановлению, указали в ОГА.

"Из-за мощных взрывов были разрушены классы, выбито большинство окон. Здесь до начала военных действий обучалось около 200 детей из всей Запорожской области. Это ученики из многодетных семей, дети-сироты, перемещенные из других общин", – говорится в сообщении.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

В результате ночных обстрелов никто не пострадал.

"Ночью на эту территорию прилетело пять крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти полностью. К счастью, учебный год не начался, поэтому учащихся еще не было. Есть только охрана и руководство, которые соблюдали нормы безопасности и находились в бомбоубежище. Все остались живы и невредимы. Но отдельные здания испытали такие разрушения, которые не подлежат восстановлению", – рассказал Старух.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/459770302691701/

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, бомбоубежище, интернат, учебный год, дети, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, облгосадминистрация, школы, разрушения, Александр Старух, российские оккупанты, восстановление
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