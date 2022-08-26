Возле Запорожья работали противовоздушные силы ВСУ, в облцентре были слышны взрывы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре, – это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья", – написал руководитель ОВА.
По словам Старуха, предварительно никто не пострадал.
"Разрушенное отстроим", – добавил глава Запорожской ОВА.
Согласно данным сайта "Мапа тревог", воздушная тревога в Запорожской области длилась вечером с 20.01 до 20.20.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.