Возле Запорожья работали противовоздушные силы ВСУ, в облцентре были слышны взрывы – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре, – это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья", – написал руководитель ОВА.

По словам Старуха, предварительно никто не пострадал.

"Разрушенное отстроим", – добавил глава Запорожской ОВА.

Согласно данным сайта "Мапа тревог", воздушная тревога в Запорожской области длилась вечером с 20.01 до 20.20.

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