Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье и поблизости, зафиксировано 16 прилетов – ОВА

"Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов", – написал Старух.

Информации о пострадавших у него нет, данные уточняются.

Вечером 26 августа оккупанты также обстреливали Запорожскую область, сработала ПВО.