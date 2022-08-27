Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье и поблизости, зафиксировано 16 прилетов – ОВА

"Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов", – написал Старух.
Информации о пострадавших у него нет, данные уточняются.
Вечером 26 августа оккупанты также обстреливали Запорожскую область, сработала ПВО.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.