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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке

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90% домов в Северодонецке были повреждены или разрушены обстрелами
90% домов в Северодонецке были повреждены или разрушены обстрелами
Фото: EPA

Сейчас россияне подошли вплотную к Бахмуту Донецкой области и мощно его обстреливают. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал 26 августа в эфире "Радио НВ".

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – заявил Гайдай.

По его словам, удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, но в России еще очень много боекомплекта.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить [снаряды] и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – сказал он.

Гайдай подчеркнул, что российские войска ежедневно несут большие потери и продвигаются крайне медленно.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал глава ОВА.

В Telegram он отметил также, что в Северодонецке сейчас наихудшая гуманитарная ситуация на оккупированной территории Луганской области.

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. По данным ОВА, к 31 мая в Северодонецке в результате российских обстрелов и уличных боев было повреждено 90% жилого фонда и практически вся критическая инфраструктура.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эти данные не изменились с конца июня.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Северодонецк, боеприпасы, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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