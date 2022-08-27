Гайдай: Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – заявил Гайдай.
По его словам, удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, но в России еще очень много боекомплекта.
"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить [снаряды] и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – сказал он.
Гайдай подчеркнул, что российские войска ежедневно несут большие потери и продвигаются крайне медленно.
"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал глава ОВА.
В Telegram он отметил также, что в Северодонецке сейчас наихудшая гуманитарная ситуация на оккупированной территории Луганской области.
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. По данным ОВА, к 31 мая в Северодонецке в результате российских обстрелов и уличных боев было повреждено 90% жилого фонда и практически вся критическая инфраструктура.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эти данные не изменились с конца июня.