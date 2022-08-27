Гайдай: Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке

90% домов в Северодонецке были повреждены или разрушены обстрелами Фото: EPA

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – заявил Гайдай.

По его словам, удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, но в России еще очень много боекомплекта.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить [снаряды] и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – сказал он.

Гайдай подчеркнул, что российские войска ежедневно несут большие потери и продвигаются крайне медленно.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал глава ОВА.

В Telegram он отметил также, что в Северодонецке сейчас наихудшая гуманитарная ситуация на оккупированной территории Луганской области.