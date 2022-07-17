Ждавшие "русский мир" теперь с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа – Гайдай

"Выехать из оккупированных городов и сел возможно или через Россию, или через один из населенных пунктов Харьковской области. Те, кто хотел получить "русский мир", с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что в Северодонецке россияне не могут снова запустить предприятие "Азот".
"Они приглашают рабочих для "восстановления" производства, которые затем получат повестки", – объяснил Гайдай.
В эфире телеканала "FreeДом", запись включения куда он опубликовал, Гайдай сообщил, что у жителей области оккупанты забирают урожай и КамАЗами его вывозят; запрещают учить детей по украинской системе образования (даже дистанционно); проводят "мобилизацию" с привлечением сотрудников ФСБ РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.