Ждавшие "русский мир" теперь с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа – Гайдай

"Выехать из оккупированных городов и сел возможно или через Россию, или через один из населенных пунктов Харьковской области. Те, кто хотел получить "русский мир", с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в Северодонецке россияне не могут снова запустить предприятие "Азот".

"Они приглашают рабочих для "восстановления" производства, которые затем получат повестки", – объяснил Гайдай.

В эфире телеканала "FreeДом", запись включения куда он опубликовал, Гайдай сообщил, что у жителей области оккупанты забирают урожай и КамАЗами его вывозят; запрещают учить детей по украинской системе образования (даже дистанционно); проводят "мобилизацию" с привлечением сотрудников ФСБ РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)