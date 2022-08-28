Ночью оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск – глава ОВА

"Неспокойная ночь в Славянске и Краматорске. Славянск подвергся обстрелу около 1.00: повреждено восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв. Также ночью под обстрел попал Краматорск – россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой", – сообщил он.

Кириленко отметил, что в Краматорске тоже обошлось без пострадавших.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь!" – написал глава ОВА.