Оккупанты за сутки разрушили 66 гражданских объектов в Донецкой области – полиция

Оккупанты ударили по городам Бахмут, Авдеевка, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Торецк; поселкам городского типа Нью-Йорк, Очеретино, Черкасское, Нелиповка, селам Отрадное, Времовка, Максимилиановка, Нетайлово, Александровка.

Россияне применили ракеты, зенитно-ракетные комплексы С-300, артиллерию, реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град".

Враг разрушил и повредил 35 жилых домов, школу, техникум, магазины, рынок, производственный цех, гостиницу, стадион, линии электропередач.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации ОВА, за сутки в области погибло два мирных жителя (в Бахмуте), 12 получили ранения.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

По информации главы ОВА Павла Кириленко на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.