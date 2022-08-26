В Донецкой области продлили комендантский час с 1 сентября – ОВА

С 1 сентября ограничение на передвижение будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00, отметили в Донецкой ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом он сообщил в Facebook.

"С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00. Прошу всех соблюдать установленные нормы – это вопрос личной и общественной безопасности", – написал руководитель ОВА.

С 4 июля комендантский час в Донецкой области действует с 22.00 до 4.00.

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