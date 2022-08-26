В Донецкой области продлили комендантский час с 1 сентября – ОВА

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом он сообщил в Facebook.
"С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00. Прошу всех соблюдать установленные нормы – это вопрос личной и общественной безопасности", – написал руководитель ОВА.
С 4 июля комендантский час в Донецкой области действует с 22.00 до 4.00.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
По словам Кириленко, ВСУ контролируют 45% Донецкой области.