ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области продлили комендантский час с 1 сентября – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 1 сентября ограничение на передвижение будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00, отметили в Донецкой ОВА
С 1 сентября ограничение на передвижение будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00, отметили в Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области с 1 сентября изменили время комендантского часа.

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, об этом он сообщил в Facebook.  

"С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21.00 до 5.00. Прошу всех соблюдать установленные нормы – это вопрос личной и общественной безопасности", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02euQHzKQXXqFYKVJjJXPW2erN7vfEditVhf8Qmd1nkhPetMU8bbqPd5AW5AqYmqL8l

С 4 июля комендантский час в Донецкой области действует с 22.00 до 4.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

По словам Кириленко, ВСУ контролируют 45% Донецкой области.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, комендантский час, Донецкая ОГА, война России против Украины, безопасность, ограничения, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (114888)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (38828)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (34956)
4
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (34296)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30875)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (30264)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26651)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (19210)
 
 
 
 